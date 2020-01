Scuola, si parte con le iscrizioni online: uno su due non sa cosa scegliere

Torniamo in classe, ma con l'incertezza sul futuro: da oggi iniziano le. E la scelta della nuova scuola non è affatto semplice o ovvia. La ragione? Ad oggi, quasi uno su due in terza media non ha ancora deciso quale sarà il suo liceo. Un'indecisione che ancora troppo spesso ha pesanti conseguenze sul rendimento scolastico: il primo anno di scuola superiore, infatti, è quello in cui fallisci di più. La registrazione online è obbligatoria per tutte le prime classi delle scuole elementari, medie e superiori e per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura come Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia , Umbria e Veneto. Per gli asili, tuttavia, la procedura rimane su supporto cartaceo.

Per inviare la domanda è necessario ottenere le credenziali registrandosi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it o tramite l'identità digitale Spid. Al fine di procedere con la scelta della scuola, nelle ultime settimane i circa 1,5 milioni di bambini coinvolti e le loro famiglie sono stati in grado di svolgere corsi di orientamento e open day nelle scuole, per scegliere quello più adatto. Ma questa pratica non funziona sempre: secondo i dati di un sondaggio condotto da skuola.net, infatti, il 44% degli studenti delle scuole medie non ha ancora deciso dove iscriversi. E i dubbi più forti riguardano il futuro: il 52% ha paura di non trovare lavoro e il 63% considera di dover trasferirsi all'estero per avere successo.

Sulla base dei dati delle iscrizioni relative agli ultimi anni di scuola, emerge che più di un ragazzo su due, dal 2014 ad oggi, decide di iscriversi a un percorso di scuola superiore, scartando efficacemente la possibilità di studiare per trovare un lavoro immediatamente dopo la laurea. Questa è una scelta che non è sempre confermata come la migliore: il primo anno di scuola superiore, infatti, è il più pesante in cui si registra il minor numero di ragazzi promossi a giugno e il rifiuto non ha successo. Questo è probabilmente il risultato di un orientamento inefficace: il primo è promosso il 70% dei ragazzi contro il 76% del quarto anno e il 10% è respinto contro il 4% dei ragazzi più grandi.