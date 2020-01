Milano : La 90enne Carla Quattri Bossi uccisa per 1000 euro da un bulgaro di 22 anni

Un impiegato della fattoria, un, è l'uomo arrestato dalla squadra mobile di Milano in relazione all'omicidio dell'anziana. La donna di 90 anni è stata trovata morta in una fattoria nella periferia sud della città. La pensionata assassinata era stata trovata dalla sua segretaria con i polsi legati e il viso avvolto in un asciugamano, forse per tamponare il sangue che si riversava da una grande ferita sul cranio.. Inoltre, i poliziotti hanno trovato prove, tra cui, a casa sua, i gioielli della vittima e l'impronta di una scarpa compatibile con quelli presenti sulla scena del crimine e gli abiti che avrebbe indossato al momento del crimine, già in lavatrice . Sembra che stesse cercando soldi e avrebbe rubato solo mille euro, pensando di trovarne di più.

L'omicidio avrebbe avuto luogo il 4 gennaio, mentre la polizia ha accertato che il corpo è stato trascinato per alcuni metri. Nella fattoria, dove erano in corso lavori per la trasformazione in agriturismo, vivevano un figlio, che non era a casa, e tre impiegati, tutti ascoltati insieme ai figli della donna, in totale quattro. Sulla scena del crimine sono stati trovati barattoli e oggetti intrisi di sangue che sono stati sequestrati per l'analisi e l'area in cui viveva la donna anziana era sottosopra.