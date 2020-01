Crolla palazzo di sette piani in Cambogia: almeno 36 morti

Il bilancio delle vittime delin costruzione in, nella provincia meridionale di Kep, a circa 160 chilometri a sud di Phnom Penh, è di. Nel crollo, altre 23 persone sono state salvate durante una ricerca di sopravvissuti che si è conclusa questa mattina. L'edificio è crollato venerdì, uccidendo i lavoratori e lasciando gli altri intrappolati sotto le macerie. Il leader della Cambogia, Hun Sen, era andato a Kep, dove aveva anche visitato i sopravvissuti all'ospedale locale, alcuni dei quali sarebbero stati gravemente feriti e in condizioni critiche. Lo scorso giugno un altro edificio in costruzione è crollato in Cambogia, nella provincia di Preah Sihanouk, causando la morte di 28 persone e le dimissioni del governatore della provincia.