La mamma annega la bambina di 10 anni nella vasca : Addormentata con 80 pasticche

Un vero dramma familiare. È successo a Girona, vicino a. Una tragedia coinvolge una donna di 49 anni responsabile della. La notizia scorre veloce e sconvolge tutti. La donna soffriva di problemi mentali, oltre che seriamente disturbata da una disastrosa condizione economica. Il gesto non fornisce alcuna giustificazione. "Un dramma familiare che potrebbe e dovrebbe essere evitato" un commento, questo, ampiamente condiviso di fronte alla notizia di una donna, che ha ucciso sua figlia di 10 anni il 30 dicembre, annegandola nella vasca da bagno.Come aveva già anticipato "", la tragedia ebbe luogo in una casa a, non lontano da Barcellona. La donna di 49 anni, dopo aver ucciso sua figlia, aveva avvertito un giornalista di un giornale locale e un vicino, un agente di polizia, a cui aveva confessato l'omicidio. Il tribunale di Girona ha confermato la detenzione preventiva della donna, che ha rivelato agli investigatori che aveva indotto un, dandole 80 compresse di diversi antidepressivi.“La minore, dopo aver bevuto quel cocktail di antidepressivi, era entrata in un profondo stato di sonnolenza mentre si trovava sul divano, mentre la madre iniziava a riempire d’acqua la vasca da bagno. Subito dopo, la donna ha preso la bambina e l’ha immersa in acqua, ancora vestita, per almeno dieci minuti”, si legge nell’atto del tribunale. Il pm Enrique Albata ha spiegato in una conferenza stampa: “La donna arrestata soffriva di problemi psichici, ma anche di una terribile fragilità emozionale. Negli ultimi tempi, la donna aveva mostrato chiari segni di disperazione e sensazione di rovina”.Secondo il procuratore, la 49enne era stata dimesso da un centro psichiatrico alla vigilia di Natale. Dopo tre giorni, ebbe luogo il ricovero per tentato suicidio. Le indagini hanno anche permesso di accertare che la famiglia voleva chiedere il ritiro della custodia legale della ragazza dalla donna. Le compresse somministrate alla ragazza, d'altra parte, sono state regolarmente acquistate su prescrizione medica, a causa di problemi mentali della donna.La tragedia non lascia spazio a nessuna forma di giustificazione. Unae a causa di condizioni psichiche che non hanno mai escluso del tutto la possibilità di evitare il dramma. Lo stato di squilibrio mentale della donna, che era anche turbato dalle disastrose condizioni economiche, doveva essere preso in tempo, in modo da evitare la tragedia. Una morte che non risparmia indignazione e sgomento e che ancora una volta ti lascia senza parole.