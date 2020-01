La confessione di Irene Fornaciari a Vieni da Me: Ho sofferto di attacchi di panico

Irene Fornaciari, ospite disu Rai1, ha rivelato ache, la canzone con cui ha partecipato a Sanremo nel 2012, racconta le sue difficoltà causate da attacchi di panico. "Non l'ho mai detto prima perché non volevo che questo mio problema fosse "usato ", o pensare di aver usato questo problema per apparire", ha spiegato la. "È una canzone che Davide Van De Sfroos ha scritto per me dopo che gli ho confidato in lui raccontandogli come questi attacchi mi hanno limitato la vita. Sono veramente "bastardi ", e quelli che ne soffrono lo sanno. È una sensazione indescrivibile, molto male, sembra morire. La canzone parla di questo: "questo ruggito che ho sottovoce rimane il mio grande mistero", è questa energia che si ha dentro e non si può liberare, che invece di esplodere implode ".