Proposta di matrimonio a All together now, Vittorio Grigolo si sposa ma il popolo del web insorge

All Together Now si è concluso con la vittoria die una inaspettata proposta di matrimonio: protagonista del romantico siparietto davanti alle telecamere è statoche ha chiesto la mano della sua fidanzata,, inginocchiandosi dopo un’esibizione.Il tenore è stato ospite della finale dello show condotto dae ha colto l’occasione per sancire l’unione con la sexy modella ucrania con cui sta insieme da quasi un anno:“”Sul web l’entusiasmo degli spettatori è stato piuttosto contenuto, anzi sono piovuti commenti negativi per il gesto plateale che il famoso tenore ha voluto fare pubblicamente: parole pesanti contro il tenore.