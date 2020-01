Matteo Salvini imita Papa Francesco: Anche io strattonato da una fan agitata

Diverse sono le reazioni suscitate dal gesto diche, tirato da un fedele in Piazza San Pietro, ha risposto con un piccolo schiaffo sulle mani: ancheè intervenuto sulla storia registrando un video che propone e imita quando accadde al papa con una variazione. Il, che è andato in montagna per trascorrere il nuovo anno con sua figlia, è stato immortalato in un video in cui ha ripetuto quello che è successo al Papa. Sullo sfondo di una pista da sci, viene visto camminare e improvvisamente viene "strattonato da un fan agitato", che è nientemeno che la sua ragazza

A quel punto salta all'indietro ma, a differenza di quello che ha fatto papa Francesco che ha risposto con uno schiaffo sulle mani, Salvini offre due colpi alla ragazza. Francesca, dopo aver sorriso, risponde con un "Che carino" ed entrambi lasciano andare una risata. Nessun riferimento esplicito e diretto al Papa, né nel video registrato e condiviso prima su storie di Instagram e poi su altri social media, né nella sua descrizione. Tuttavia, si può dedurre che ciò che è stato fatto è una risposta al suo gesto, come se volesse offrire una critica velata a Francesco che avrebbe potuto semplicemente rispondere con una carezza al fedele.