Tragedia a Capodanno A7, auto si schianta sul guard-rail: un morto e tre feriti

Incidente mortale a Capodanno sull'autostrada A7, tra. Un'auto con quattro persone a bordo si è schiantata violentemente contro il parapetto. È successo intorno alle 2 del mattino e non ci sono altri mezzi coinvolti., un uomo di 44 anni che viaggiava sul sedile posteriore, è deceduto all'istante. Altri due giovani, di 32 e 34 anni, sono stati portati all'ospedale di Novi Ligure in codice giallo, con lesioni di media gravità. L'autista, un uomo di 45 anni, è risultato negativo per l'alcol e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. La vittima viveva a Sale, in provincia di. Il 118 e i pompieri di Busalla sono intervenuti sul posto per estrarre gli occupanti dalle targhe. L'indagine sulle dinamiche è affidata alla polizia stradale. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite.