Caterina Balivo e la gaffe su Gianni Morandi! Arriva subito la reazione del figlio Marco

Caterina Balivo ha ospitato, figlio del leggendario Gianni, nella sua sala TV. Come tutti gli ospiti, durante l'episodio Marco ha raccontato molti dettagli della sua carriera e della sua vita privata e ha anche regalato al pubblico un momento di emozione ricordando quando ha scoperto che sua moglie. E anche il figlio della cantautrice si lasciò travolgere dall'emozione alla vista di un videomessaggio di sua sorella Marianna che lo invitava a visitarla più spesso. Nell'intervista, ovviamente, c'era un riferimento al suo famoso papà Gianni. Anche Marco ha fatto una confessione al riguardo: “Io canto le canzoni di Rino Gaetano. Mio papà non è geloso di questa mia passione, anche perché non vuole che canti le sue canzoni”.Ma evidentemente la padrona di casa non è dello stesso avviso e infatti ha commentato ridendo insieme al suo pubblico: “È come se mio figlio dicesse ‘Mamma, mi piace quella conduttrice’ e cominciasse a parlare solo di lei. Io vado fuori di testa”. La Balivo si è poi concentrata sul rapporto tra Gianni Morandi e la sua prima moglie, Laura Efrikian, che è appunto la mamma di Marco e Marianna, e come sempre ha , ha introdotto l’argomento con un breve filmato.

Ed è qui che è arrivata la gaffe di Caterina. “Ecco come i tuoi genitori si sono conosciuti. Tutto è partito da un musicarello”, ha detto mandando in onda lo spezzone di Chimera, che però è del 1968, quindi come riporta il sito Di Lei ben lontano dall’essere il primo in cui i due sono comparsi insieme. E infatti, tornata in onda, ha subito chiarito: “Scusate, questo però non era il primo, perché magari l’ho lanciato come se fosse il primo. Poi dicono ‘Ah, ha sbagliato!’, invece lo so che non è il primo”.



Ma mica è finita qui. Poco dopo, ma con ironia, Marco Morandi le ha dato il cosiddetto “colpo di grazia”: “Questo era l’ultimo, a dir la verità. Era già a colori”. E Caterina Balivo non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Ma nemmeno il tempo di riprendersi che ha commesso un’altra piccola gaffe: “Ti piace Chimera? A me no” , ha confessato a Morandi Jr., che per qualche attimo è rimasto basito. Ma è durato un istante e l’intervista è proseguita senza, per fortuna, altri scivoloni.