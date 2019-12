Arriva Vasco NonStop Live 018+019 su Canale5 il 30 dicembre

arriva su Canale5. L'annuncio è stato fatto pochi giorni fa, ma è finalmente arrivata la sera della messa in onda dello speciale che ha colpito i botteghini al cinema. Questo è il film cheha riservato ai cinema a novembre, con la replica che è stata invece proiettata all'inizio di dicembre. Il film diretto da Pepsy Romanoff arriva quindi in TV per soddisfare un pubblico ancora più vasto. Il documento raccoglie la maggior parte delle emozioni del tour degli ultimi due anni, quello che ha portato negli stadi fino a raggiungere l'Arena Fiera di Cagliari, dove è tornato dopo molto tempo e in cui ha tenuto due date.

Gli ultimi due anni sono stati l'ennesimo tour discografico. Quasi un milione di biglietti venduti, con una cifra che si aggiunge a quella straordinaria registrata nel caso di Modena Park, con la quale ha ottenuto un record mondiale reale per il numero di spettatori paganti. Il regista è ancora Pepsy Romanoff, una figura a cui Vasco Rossi fa affidamento da anni e al quale ha lasciato il compito di raccogliere alcune delle testimonianze dietro le quinte dei concerti che ha tenuto negli stadi ormai da anni. Se nel 2018 aveva deciso di lasciarsi andare in molte città italiane, nel 2019 invece ha optato per una soluzione più raccolta in termini di posizione, sebbene certamente più monumentale nello scopo. In effetti, 6 concerti si sono tenuti allo stadio San Siro di Milano, riuscendo in un'impresa che nessuno aveva mai tentato. Due concerti a Cagliari, che i fan hanno raggiunto con una nave che ha portato il suo volto e il logo del tour.

Il 2019 è stato anche l'anno dei grandi ritorni da record, sia con pietre miliari del repertorio con nuovi singoli che hanno portato la rotazione radio. Se Ti Potessi Dire è il suo ultimo test alla radio ed è anche il testamento della sua carriera. Se l'ultimo singolo arricchirà il programma dei concerti nel 2020, La Verità lo ha fatto nel 2019. L'anno che verrà sarà invece quello dei grandi concerti nei Festival, che Vasco Rossi ha annunciato per le città di Firenze, Roma, Imola e Milano. Due date si terranno al Circo Massimo, mentre non ci sono stati raddoppi per le altre tappe già stabilite. In attesa dei grandi ritorni della prossima annata, Canale5 trasmette il film del concerto che Pepsy Romanoff ha concepito negli ultimi due anni di tournée. Il film sarà trasmesso in prima serata a partire dalle 21.10 e sarà visibile contemporaneamente sui canali dedicati di Mediaset.