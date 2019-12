Il ballo prevenzione ottimale contro l’osteoporosi. Attesa per la serata di auguri in danza al “Quartieri” di Bagnon!

Anche in Lunigiana dove la popolazione “anziana” non è pocaimportantissimo sensibilizzare sull’osteoporosi . Grande attesa quindi per laserata al teatro comunale “Quartieri” a Bagnone in Lunigiana (ingressogratuito) “Auguri in…danza” che si tiene stasera lunedì 30 dicembre coninizio ore 21. La serata ove a scanso di equivoci o cattive interpretazione nonè una …festa da ballo ma un grande evento con un cast eccezionale diballerine, ballerini, cantanti, attori. La serata (ingresso gratuito ed inizio ore9) è organizzata dalla locale amministrazione comunale d’intesa con lalocale Confraternita di Misericordia e con il locale Gruppo donatori di sangue“Ugo Martinelli”. La regia è di Fernando Petroli , presenta Antonio Bertelloni.Ma torniamo alla serata: il progetto grafico dell’artistica locandina è diDaniele Terzoni.

La direzione medica della serata è stata affidata alla cav.dottoressa - settore Emergenza Urgenza - Maria Laura Valcelli. Lo spettacolosarà registrato e successivamente trasmesso dall’emittente regionale“Antenna 3”: ben visibile in Lunigiana tutta e Carrara sul canale 21; aMassa: canale: 23; a Montignoso: canale: VHF: 6 e su youtube.antenna3 inquesto caso sarà in mondovisione. I lavori iniziano l’inno nazionale intonatodal tenore Massimo Lucchetti aseguire il saluto del sindaco CarlettoMarconi; di Antonio Ballestracci presidente della locale Confraternita diMisericordia, di Sergio Ballestracci: presidente nazionale dei donatori disangue Fratres, di Gaia Ghinetti: assessore alla sanità e sociale del ComuneLunigianese. Subito dopo si inizia con un cast d’eccezione: dal tenoretoscano Massimo Lucchetti, al corpo di ballo della prestigiosa scuola direttada Lorna Wilkinson, al maestro Pietro Faleni musicista e compositore autoredi moltissime canzoni di successo anche internazionale tra le quali “Unarotonda sul mare”, all’attore e scrittore Fabio Cristiani. Quello di stasera saràanche un evento pieno di…emozioni perché “presenterà” grandi sorpreseche gli organizzatori, appunto perchè ci saranno sorprese non vogliono néanticipare né ovviamente rivelare anche in minima parte. La serata serviràcome dicevamo anche per promuovere la prevenzione del rischio cardiovascolare e malattie metaboliche e dell’osteporosi in particolare che vede ilballo tra le attività fisiche rivestire una particolare importanza in quantostimola il cervello, le competenza motorie ed altro.

Ciò perchè anche inLunigiana dove la popolazione “anziana” non è poca importantissimosensibilizzare su questi tipo di prevenzione. “L’osteoporosi - dice il dottorDesiderio Antonioli medico chirurgo e specialista fisiatra e neurologo edirettore del “Centro Fisiosana” di Massa e molto noto in Lunigiana - è unamalattia cronica, progressiva che si caratterizza per la perdita di massa2ossea e alterazione della struttura dell’osso che diventa così fragile edesposto al rischio di frattura anche per minimi traumi. Nelle fasi iniziali lamalattia è asintomatica, il dolore è il primo sintomo e compare quandonell’osso si verificano microfratture. Le fratture osteoporotiche - aggiunge -rappresentano oltre un quarto di tutte le fratture e sono una delle principalicause di ospedalizzazione nelle persone anziane. Se consideriamo poi i costilegati alla degenza ospedaliera, all’intervento chirurgico, alla riabilitazione,alle cure mediche e all’assistenza, perché in molti casi questi pazienti nonrecuperano la completa autonomia, rimangono in carrozzina o allettati, sicapisce il grosso impatto economico, sanitario e sociale che questa malattiaha sulla società” Per il dottor Antonioli “ l’importanza della prevenzionedunque risulta sempre più importante.

“Accanto alle tradizionali terapiemediche – dice-- e nutrizionali molta importanza risultano avere gli stili di vitae tra questi l’attività fisica. Diversi studi hanno messo in evidenza lo strettorapporto che esiste fra massa muscolare e massa ossea. Fra queste il balloecco l’importanza dell’evento di stasera riveste una particolareimportanza in quanto stimola il cervello, le competenza motorie usando almeglio tutti i sistemi vitali che concorrono al movimento, migliora l’assettoposturale, di conseguenza l’equilibrio. Il peso del corpo unito alla forza digravità - spiega - stimola positivamente la calcificazione con conseguenteaumento della densità ossea. Quando balliamo stimoliamo l’intero cervello:entrano in funzione i centri di coordinamento motorio, il lobo temporale e tuttele aree sensoriali, attraverso il contatto fisico, la visione dell’ambiente e dellealtre coppie. Si attivano i centri della memoria e si attiva il sistema limbicoresponsabile delle emozioni. In particolare aiuta anche persone che hannopresentato fratture, a seguito di cadute, sono persone che temono diricadere, pertanto limitano i movimenti, non escono di casa, tendono adisolarsi sia dal contesto familiare che sociale, e vanno incontro gradualmentea sindrome da immobilizzazione. Deambulano in modo unidirezionale,riducendo progressivamente la base di appoggio, esponendosi cosi a nuovecadute.

In questi casi si sviluppa uno stato depressivo che ulteriormenteisola il paziente determinando una ridotta stimolazione sensoriale edambientale e Il ballo migliorando l’equilibrio, esercita un grande ruolo sullaprevenzione delle cadute ciò in quanto i movimenti rotatori, tipici del ballo,conclude lo specialista - hanno la funzione di stimolare le strutture deputateall’equilibrio, che nell’anziano sono spesso deficitarie, pertantoresponsabili delle facili cadute.”