L’importanza dei file Gerber nella realizzazione finale del progetto PCB

Dopo la realizzazione d’un progetto arriva la fase della realizzazione vera e propria del nostro prodotto. In questa fase entra in gioco il cosiddetto, ossia il formato più utilizzato per l’invio dei dati progettuali al produttore.Cominciamo con il vedere il suo funzionamento partendo dalle basi: il circuito stampato,come possiamo ben notare, ha uno scheletro metallico del circuito stampato attraverso linee e forme che ne cambiano lo stile. Questa mappatura grafica deve essere convertita in dati che poi il produttore finale didovrà utilizzare per creare la scheda vera e propria.

Il file Gerber è un file di testo ASCII e possiamo ritrovare al suo interno quattro elementi distinti: parametri di configurazione, le definizioni di apertura, le coordinate X e Y per i comandi draw e flash ed infine i codici dei comandi draw e flash.Generalmente i sistemi CAD per PCB possono generare direttamente i file Gerber partendo dai dati progettuali. Inizialmente i file Gerber erano utilizzati per guidare i plotter che realizzavano strati di circuiti stampati su pellicola.Inizialmente erano conosciuti come RS-274-D e con sole le coordinate XY e i comandi draw e flash. I codici venivano assegnati manualmente dai progettisti nella fase di creazione del file Gerber. Proseguivano poi con l’estrazione dei dati e l’inserimento in un nuovo file con l’aggiunta dei parametri di configurazione. Quindi per poter realizzare dei file Gerber accurati bisognava conoscere molto bene i codici corretti per darne la giusta assegnazione.

Attualmente nella creazione di file Gerber viene utilizzato un sistema CAD con il formato RS-274-X, riuscendo così a combinare i quattro elementi prima elencati in un solo ed unico file. L’errore umano in questo caso è ridotto poiché il sistema CAD assegna in automatico le posizioni di apertura togliendo il rischio di sbagliare.I file Gerber di ultima generazione hanno visto inoltre l’inclusione di dati aggiuntivi. Infatti, i file Gerber X2 hanno anche informazioni al loro interno come la funzione di strato, le funzioni oggetto come ad esempio il tipo di cuscinetti, le coordinate di tracce controllate dall’impedenza e altro ancora.In questo modo, l’arricchimento dei file Gerber li rende similissimi ad un database come ODB++.

Bisogna tenere bene a mente che sia il progettista che il resto dello staff che andrà poi a fabbricare e progettare il progetto finale, devono avere ben chiaro quali siano le esigenze del produttore così da andare a realizzare un file Gerber che comprenda tutte queste dinamiche.Questo anche perché molti produttori hanno l’esigenza di avere a disposizione liste di apertura separate ma anche file dati differenti e proprio per questo bisogna conoscere questo tipo di file e riuscire a realizzarlo. Attualmente la fase di progettazione è comunque automatizzata ed è molto utile sapere cosa avviene all’interno di un sistema CAD. In questa fase può essere molto utile avere un parere attraverso il Blog PCB Design .

Bisogna quindi utilizzare un ottimo sistema CAD che possa anche disegnare un circuito. Questo comprende sia le tecnologie per il posizionamento ed il tracciamento ma anche la creazione dei file Gerber e degli altri file di produzione senza commettere errori anche con le metodiche più recenti.Un ottimo software è senza dubbio Altium Designer per la Gerber RS-274-X, come anche il nuovo Gerber X2.