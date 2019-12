Attacco in casa di un rabbino a New York : cinque feriti a colpi di machete

Almeno 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di machete nella casa del r, a una cinquantina di chilometri da New York. L'attaccante, un uomo di colore, è riuscito a scappare, ma la polizia lo ha rintracciato e lo ha arrestato nel quartiere di Harlem a New York. "Non c'è tolleranza zero per l'odio di qualsiasi tipo, monitoriamo la situazione", ha dichiarato il procuratore generale di New York Letitia James. I cinque feriti stavano celebrando la settima notte delle vacanze di Hanukkah insieme alla comunità ebraica della città: alcuni di loro furono ripetutamente colpiti, uno almeno sei volte, un altro nel petto (è quello nelle peggiori condizioni) mentre un altro è stato ferito solo leggermente con un dito.

L'episodio fa parte di una serie di attacchi antisemiti verificatisi negli ultimi giorni a New York: incidenti che hanno alzato la guardia e rafforzato i controlli di polizia nell'area di Brooklyn, la più colpita. "Un atto spregevole e codardo", ha dichiarato l'attacco il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. "Voglio essere chiaro: l'antisemitismo e l'intolleranza sono ripugnanti e abbiamo tolleranza assolutamente zero per tali atti odiosi".