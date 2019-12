Tragedia in Val Senales: una Valanga uccide una donna e una bambina di 7 anni, 3 feriti

Il bilancio di unain Val Senales in Alto Adige è drammatico. Unasotto la grande valanga che è caduta su una pista da sci sul ghiacciaio. Altre tre persone sono rimaste ferite. Un bambino in condizioni molto gravi è stato rianimato sul posto e trasferito in elicottero all'ospedale di Trento, gli altri due hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati a Merano. La tragedia si è verificata sulla pista da sci che dal ghiacciaio, a oltre 3000 metri sul livello del mare, porta sul fondo della valle. La valanga si spezzò nel tratto tra la cosiddetta forcella dei trafficanti e il rifugio Teufelsegg e colpì le vittime, un gruppo di. Circa 70 soccorritori del soccorso alpino, i Carabinieri e la Guardia di Finanza sono arrivati ??sul posto, assistiti da tre elicotteri.

Un'altra valanga ha sempre colpito in Alto Adige. Un alpinista trentino è stato salvato dai compagni di escursione dopo essere stato spazzato via da una valanga nella zona di Punta Cervina a cavallo con la Val Passiria nelle Alpi Sarentine. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bolzano per i test ma non è in pericolo di vita. La macchina di soccorso che opera alla ricerca di possibili persone sommerse da uno scivolo - la ricerca ha dato risultati negativi - anche nell'area del Col de Riciogogn negli sbocchi del rifugio Sennes nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.