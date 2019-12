Varese : Auto atterra sul tetto di una casa

Stranissimo incidente stradale a Varese. L'autista di un'auto ha perso il controllo del veicolo e finì fuori strada. L'auto si schiantò in aria per alcuni metri e atterrò sul. I pompieri equipaggiati con camion gru e camion sono intervenuti sul posto per recuperare la macchina. L'autista lasciò la macchina incolume, sebbene portato in ospedale per precauzione. Indagini in corso per capire come l'automobilista 38enne sia potuto finire sul tetto spiovente di un edificio sotto la strada, rimanendo in equilibrio precario. 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena dell'incidente. "Non succede mai, il commento dei soccorritori davanti alla scena surreale che si presentava ai loro occhi. "Stasera situazione insolita: recupero di un'auto sul tetto di un edificio", hanno twittato i pompieri di Varese.