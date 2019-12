E' la persona giusta : Elettra Lamborghini sposa Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposeranno nel 2020 probabilmente, come lei stessa aveva già rivelato. Ilera nell'aria, ora sta arrivando davvero! I due sono stati insieme per un anno e alcuni mesi, ma era un grande amore che tutti potessero vedere.hanno una storia lontana, ma si raggiungono appena possono. È un deejay olandese, di 32 anni, mentre Elettra vive in tutto il mondo, ora sicuramente dovranno decidere dove vivere a casa insieme e pensare a creare una famiglia. Abbiamo l'impressione che non sarà un problema, se c'è un sentimento molto forte, tutto viene superato e puoi sempre trovare un punto d'incontro. Avranno tutto il tempo per pensarci, il tempo necessario per organizzare il matrimonio in breve.

Non possiamo ancora dire nulla del matrimonio, Elettra si renderà ancora conto del fatto che ha l'anello al dito prima di pensare a organizzare la cerimonia. L'annuncio del matrimonio però è arrivato su Instagram, con due foto: la prima mostra l'anello ed è insieme al futuro marito Afrojack; il secondo mostra l'anello con la sua mano che si adatta a quello del ragazzo. E le sue parole sono molto dolci: Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che io possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata ad aver incontrato qualcuno che ha un cuore così grande, e lui crede ancora nella famiglia come me. Le persone dicono: ‘Quando è la persona giusta lo senti’. Io lo sento sin dall’inizio, e sarà per tutta la vita”.