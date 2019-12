Il piccolo Beau scompare a 5 anni il giorno di Natale: trovato morto in uno stagno

Il giorno di Natale stava giocando con la sua famiglia vicino a una casa a Six Lakes, nel Michigan, quando il piccoloimprovvisamente scomparve. Mercoledì erano circa le 14.30 e la famiglia, dopo aver cercato senza successo vicino alla casa, ha lanciato l'allarme. E sfortunatamente nessuno aveva sentito parlare del bambino di cinque anni per ore, fino a quando la polizia non ha trovato il. Ilè stato trovato giovedì pomeriggio, circa 24 ore dopo la sua scomparsa, in uno stagno non lontano dal luogo in cui è stato visto l'ultima volta. Sfortunatamente i soccorritori non poterono fare altro che accertare la sua morte.

"Beau non è più con noi, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia", ha detto il capo della polizia Kevin Sweeney all'Associated Press. Gli agenti delle forze dell'ordine, che insieme a un centinaio di volontari avevano iniziato a cercare di trovare il bambino dopo che la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa, stanno ora cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita e capire se viene volontariamente rimosso dalla casa di Six Lakes dove era con parenti. Per il momento, la polizia non ha spiegato la causa della morte e sono in corso indagini.