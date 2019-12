Tragedia questa mattina nel centro di, dove una ragazza di 25 anni èdi un edificio a Vico Marini. La giovane donna, la madre di un bambino di tre anni, stava asciugando i vestiti e avrebbe perso l'equilibrio nel tentativo di raggiungere i panni. Secondo "", la donna era tornata a casa per un momento per lasciare una busta. Sua sorella la stava aspettando in macchina. Quando vide che la lavatrice aveva finito di lavare, iniziò a stendere la biancheria salendo su una panchina. In un attimo è successo l'imponderabile. Aiuto inutile, la giovane donna è deceduta all'istante. Vigili del fuoco in loco e polizia locale.