17enne in coma etilico durante una festa di Natale: lo filmano e diffondono il video su Whatsapp

È andato ine, mentre è a terra, i suoi amici fanno un video e lo trasmettono su. Questo è quello che è successo a un ragazzo di 17 anni nella notte del 25 dicembre in una città dell'Appennino modenese. Trasportato all'ospedale di Pavullo, il giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri, che hanno già recuperato il video, hanno aperto un'indagine: i militari stanno cercando di capire i contorni della storia per chiarire se gli amici stavano filmando la festa con il loro cellulare e hanno anche involontariamente ripreso il diciassettenne o se hanno filmato volontariamente, anche se si è reso conto che il ragazzo era in condizioni critiche, ha sottovalutato la situazione anche a causa del loro alto contenuto alcolico.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che fosse un giovane adulto ad organizzare la serata: avrebbe fatto amicizia pagando circa 10 euro per avere accesso a tutto l'alcool che volevano. La festa è andata avanti fino a quando le condizioni del diciassettenne in coma etilico non hanno preoccupato i presenti che hanno poi chiesto aiuto: il giovane è stato portato in ospedale, dove è stato trovato il coma etilico.