Lorenzo Fioramonti, le dimissioni a tarda sera del 25 dicembre

Un personaggio discutibile, anche nei tempi delle sue dimissioni:li ha presentati poco dopo le 23:00. il 25 dicembre, giorno di Natale. Una sorta di disprezzo, un eccesso di protagonista dell'ormai ex ministro del Grillino che non si pentirà di nessuno. Così brillante che merita di nuovo il soprannome di Toninelli, tra tasse sugli snack e follie assortite. Comunque, lasciò il Ministero della Pubblica Istruzione, presentando una lettera al. Le voci sul suo passo indietro erano state inseguite per giorni, legate alla mancata allocazione dei fondi che seguirono. In una recente intervista con Repubblica, Fioramonti ha dichiarato: "Abbiamo aggiunto circa due miliardi in più per la scuola, l'università e la ricerca. Mi sarebbe piaciuto destinare ancora più risorse a questi settori fondamentali. L'impegno è per la prossima manovra". Meglio tardi che mai, in breve: Fioramonti lascia, anche se lo fa in una serata in cui la politica dovrebbe fermarsi.