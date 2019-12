Ponte Buggianese : il bimbo caduto nel fiume in piena si risveglia dal coma

Una vera tragedia avrebbe potuto aver luogo, ma per fortuna tutto è andato nella giusta direzione e, considerato il periodo, c'era chi ipotizzava che fosse un. Stiamo parlando della storia deldi sette anni caduto nel, in provincia di Pistoia, e finito in coma. Il ragazzo è riuscito a svegliarsi, anche se rimane ancora in una prognosi riservata. Ora, tuttavia, riesce anche a respirare in modo indipendente, senza l'ausilio di macchinari. L'incidente è avvenuto domenica scorsa. Il ragazzo stava andando in bicicletta quando finì nel fiume. Intervento immediato di suo padre, che si era tuffato in acqua per dargli il primo soccorso e portarlo a riva. Grazie al suo intervento, il ragazzo è stato in grado di salvarsi.Fu esattamente dopo mezzogiorno di domenica 22 dicembre, quando, molto probabilmente a causa di una buca, il ragazzo finì la sua corsa nel fiume a causa del. Fu trascinato per circa 300 metri, ma suo padre notò immediatamente la gravità della situazione e si gettò in acqua per recuperarla. Nel frattempo, nonostante il panico, la mamma è riuscita a chiamare il 118. Un residente nell'area sentì gridare la madre del ragazzo, ma inizialmente pensò che un cane fosse caduto in Pescia. Papà avvicinò suo figlio alla riva, ma la corrente era troppo forte. Quindi il residente ha aiutato il genitore lanciando una corda che è entrata nel fiume all'altezza delle sue ginocchia. Anche il supporto di un'altra ragazza è fondamentale.Quest'ultimo è stato infatti in grado di eseguire il primo massaggio cardiaco alprima dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo il salvataggio degli operatori sanitari, è stato trasportato all'ospedale "" ed è lì che è arrivata la felice notizia. Il ragazzo ha finalmente aperto gli occhi e si è materializzata un'altra notizia davvero eccitante. In effetti, la madre del ragazzo gli chiese: "Provi dolore?" E lui ha risposto "No". Quindi, i momenti bui sembrano davvero essere dietro di noi e il bambino è pronto a prendere la strada per completare il recupero. Un vero sospiro di sollievo per entrambi i genitori, che erano terrorizzati a perdere il loro amato figlio.