Sciopero supermercati Conad Auchan: oltre 3.000 dipendenti a rischio

Un piano di "mobilità incentivata"

Incertezza sul destino dei lavoratori

Non è previsto un sereno Natale per migliaia di lavoratori del gruppo, acquisito la scorsa estate da. Certamente non una transizione indolore per i 6.600 dipendenti lombardi del colosso francese: 3.100 non sono, infatti, inclusi nei piani di trasformazione. Gli operai incrociano le braccia, per 8 ore, anche alla vigilia di Natale e in tutta Italia. In concomitanza con lo sciopero, la manifestazione organizzata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro il piano di riorganizzazione Conad sarà organizzata davanti alla sede della Regione Lombardia."A Natale non vogliamo regali – scrivono i lavoratori nel volantino che distribuiranno lunedì mattina –. Chiediamo solo solidarietà verso la nostra lotta e che questo gruppo di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che nonostante tutto continuano a lavorare con professionalità e impegno, non venga distrutto per sempre". "Negli ipermercati si prevede una riduzione delle superfici dei punti vendita mediamente del 30-50% – spiegano in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Lombardia –. E questo significa un forte rischio che Conad crei una “bad company” dove abbandonare i lavoratori in esubero". Dal canto suo Francesco Pugliese, numero uno di Conad, ha annunciato che dalla prossima settimana partirà, proprio dalla Lombardia, un piano di "mobilità incentivata" che riguarderà circa 1000-1500 dipendenti."Più di 3mila esuberi, nessuna conferma sul destino delle sedi e della logistica, troppi lati bui di un piano industriale con tante criticità. Nelle dichiarazioni di Conad mancano i dettagli - afferma Alessio DI Labio segretario nazionale Filcams Cgil - è una vertenza complessa che coinvolge migliaia di lavoratori e l'eccessiva semplificazione di questi giorni non può che aumentare le difficoltà". Per la Filcams Cgil la salvaguardia occupazionale è la priorità: "Ci siamo seduti al tavolo di confronto, e nell'ultimo, quello del 17 dicembre, Conad ha confermato, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, la posizione di chiusura. Se davvero vogliono trattare non possono continuare ad andare dritti per la loro strada senza tener conto della voce dei lavoratori - conclude Di Labio - è indispensabile dare risposte concrete e di prospettiva ed ora che Conad si prenda la responsabilità di questa grande operazione, se davvero, come dice il loro slogan: le persone vengono prima delle cose".