Busnago : Marocchino tenta di strangolare un anziano e di rapire una bimba

Il pensionato è stato salvato da alcuni passanti che hanno soccorso l'anziano e bloccato il 28enne marocchino fino all'arrivo dei carabinieri, Momenti di paura ain provincia di Monza Brianza. Un(che avrebbe avuto problemi mentali) ha afferrato il passeggino portato da un uomo di 76 anni, che stava facendo una passeggiata con la sua nipotina di due anni. Il nonno ha reagito, a quel punto, il giovane nordafricano ventenne ha cercato di strangolare l'anziano, tenendo le mani attorno al collo. Il pensionato fu salvato dall'intervento di alcuni passanti, che riuscirono a bloccare il ventenne fino all'arrivo dei Carabinieri di Bellusco. Il marocchino è stato arrestato pere resistenza a pubblici ufficiali.

Il 70enne ha subito una frattura a un dito della mano destra, per fortuna illeso il piccolo. Non in regola da anni in Italia e con diversi precedenti alle spalle, in particolare per le droghe, secondo quanto riferito l'aggressore ha attaccato suo nonno che ha spinto la nipote di due anni nel passeggino, cercando in tutti i modi di portarla via. Lo straniero è stato portato in prigione a Monza. Al momento, secondo quanto appreso, non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto.

"C'era un nonno con una bimba nel passeggino e un omone gigante che lo stava strangolando, ci ha fermato un signore che ha assistito per primo alla scena, li abbiamo divisi e chiamato i soccorsi" ha spiegato una 34enne presente al momento dell'aggressione, ripercorrendo quei drammatici momenti. "Credo che il nonno fosse in stato di choc, la bimba era abbastanza tranquilla nel passeggino", ha continuato. Quindi "abbiamo fermato altre macchine per tenere la situazione sotto controllo" in attesa dell'arrivo dei militari.