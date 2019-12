Gaeta : Giancarlo Peveri investito e ucciso: 23enne positivo al droga test

L'autista che ha colpito e uccisoè uno studente di 23 anni di Formia. La Procura della Repubblica di Cassino, tramite la vice procura Maria Beatrice Siravo, ha disposto un'autopsia sul cadavere di Giancarlo Peveri. L'uomo di 75 anni, originario di Milano, è morto via in via Lungomare Caboto, all'altezza dell'ex stabilimento Pia in direzione Formia, da una Mini Coupé, la cui guida era, un 23enne studente di Formia. Il giovane, difeso dagli avvocati Vincenzo Macari e Andrea Di Croce, è ora agli arresti domiciliari. Il ragazzo risponde di, omissione di aiuti e guida in unopsicofisica dopo essere risultato positivo al test antidroga.

Il ventenne ha già detto agli agenti della stazione di polizia di Gaeta che, di ritorno da un pranzo con i suoi genitori e alcuni conoscenti in un ristorante di Gaeta, che si stava dirigendo a bordo dell'auto di sua madre a casa sua a Formia quando, in il quartiere di San Carlo,quando ha investito Peveri che stava portando il suo cane al guinzaglio e che ha perso la vita sul colpo. Il ventenne quando tornò a casa, raccontò alla famiglia cosa era successo e informò immediatamente la polizia.