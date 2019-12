Augusta : La giovane consigliere Irene Sauro morta in un incidente sulla Catania-Siracusa

In un drammatico incidente d'auto,. L'impatto si è verificato sull'autostrada Catania-Siracusa, nel territorio Carlentini. Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta, nella zona di Siracusa, è morta dopo che la sua Mercedes Clk si è scontrata con un camion che trasportava arance e viaggiava nella stessa direzione. Lo scontro vicino a una curva. Il conducente del veicolo pesante è rimasto illeso, mentre il conducente dell'auto su cui viaggiava la vittima si è leggermente ferito. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Irene è morta all'istante. Il procuratore di Siracusa ha avviato un'indagine.

Irene Sauro era consigliere comunale di Augusta. Originaria di Leonforte (Enna), è stata eletta nel 2015 dopo il periodo di commissione prefettizia a seguito dello scioglimento del comune di Augusta per infiltrazioni di mafia. La donna, che aveva conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università di Catania, era candidata alle elezioni regionali siciliane nelle liste degli Autonomisti.