Chi è Pietro Genovese, il figlio del regista che guidava il Suv che ha travolto le due sedicenni a Roma

Pietro Genovese, 20 anni, figlio del, stava guidando la macchina che spazzò via e uccise le due ragazze sedicenni,, stasera in Corso Francia. Stava guidando un SUV. Immediatamente dopo l'incidente si è fermato per dare aiuto ed è stato sottoposto a test antidroga e alcolici, i cui risultati sono ancora attesi. Ex studente del liceo Mameli, Pietro è un amante del cinema e gioca a rugby. Il ragazzo, come raccontato da suo padre che aveva accettato di girare una pubblicità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia infiammatoria cronica intestinale (Mici) e sul loro affetto per la qualità della vita dei pazienti, soffre della

Il regista aveva raccontato all’agenzia Dire: «Ho deciso di sposare questa causa fondamentalmente per un motivo familiare, perché mio figlio maggiore, Pietro, è affetto dal morbo di Crohn. Quando sono entrato in contatto con il professore Alessandro Armuzzi, che lo ha in cura, col tempo ho capito la gravità e la problematicità di questa malattia».