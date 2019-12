Maltempo, Maddaloni : Mohamed Boulhaziz ucciso da un albero a Napoli

Mohamed Boulhaziz, un, ha perso la vita a, schiacciato da un grande albero caduto a terra a causa del forte vento. Mohamed Boulhaziz era presente regolarmente sul territorio italiano da anni. Ha vissuto a(Caserta) e ha lavorato come commerciante. La polizia è intervenuta sul posto. La tempesta di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha causato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.

Evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dopo le piogge abbondanti e violente delle ultime ore. La piazza principale è in uno stato di rovina a causa delle falde acquifere di un torrente "sepolto" negli ultimi anni, il cui livello è cresciuto notevolmente aumentando il manto stradale. Equilibrio pesante anche nel Vallo di Lauro. Una collina è crollata a Moschiano, nella frazione di San Michele. Per precauzione, alcune famiglie che vivono nella zona sono state evacuate. A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali mentre a Montoro una frana con un fronte di 15 metri ha invaso la strada che collega Contrada e Avellino. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, si sono verificati inconvenienti in alcuni tratti della costiera Amalfitana. La chiusura del traffico prosegue lungo il tratto dal km 29.000 al km 49.500, tra Capo d'Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Ci sono fango e detriti. Il transito in autostrada non è raccomandato. Il personale di Anas e le forze dell'ordine sono presenti sul posto per gestire le strade e ripristinare il traffico il più rapidamente possibile.