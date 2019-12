Monghidoro : 60enne muore cadendo nel Santerno a Firenzuola

Lutto a(Bologna) per la morte di un sessantenne deceduto a causa del fiume in piena. L'uomo è morto annegato. Il sessantenne con il suo veicolo è finito nelle acque di Santerno, vicino al ponte della Cornacchiaia, nel Comune di Firenzuola, in provincia di. Il cadavere trovato a circa dieci chilometri da alcuni volontari, che hanno visto il corpo senza vita sotto un cavalcavia della linea ferroviaria ad alta velocità. Recuperato dall'Unità da sub dei vigili del fuoco di Firenze, poi affidato al personale del 118. La dinamica viene esaminata dagli investigatori, la vittima stava percorrendo un sentiero sulla riva del fiume sulla riva del fiume in Cornacchiaia Razzaiole sabato mattina quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito in acqua, senza mai riemergere.