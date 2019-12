Maltempo Friuli Venezia Giulia: uomo morto annegato nel guado di Murlis

Stava viaggiando su una strada proibita a causa delper attraversare il guado sul, le cui acque lo hanno travolto, non lasciandogli scampo. Quando i Vigili del Fuoco arrivarono sul posto, cercarono di avvicinarsi alla macchina ma la corrente era troppo forte e dovettero rinunciare anche a causa del rischio di essere risucchiati e spazzati via dall'acqua che continuava a salire e che poi immerse l'auto e il suo autista che sono ancora nel mezzo del guado.. Aveva deciso di attraversare una strada che era stata chiusa con una barra di allerta arancione e di superare Murlis, ma era stato travolto dalla corrente di Meduna. Il salvataggio è inutile. Secondo l'ultimo aggiornamento emesso dalla protezione civile regionale, le aree di Meduno, Treppo Grande, Martignacco, Buia, Tricesimo, Pasiano di Pordenone, Ronchi dei Legionari sono allagate.

Sulla base di una prima ricostruzione, intorno all'1.30 di ieri sera, l'uomo ha superato la barriera che da venerdì impedisce l'uso della strada, convinto di poter raggiungere l'altra sponda nonostante la presenza di una notevole quantità di acqua sulla carreggiata. Quando si rese conto di essere in trappola, chiese aiuto ai soccorritori chiamando il centro operativo unico. I pompieri che arrivarono immediatamente sul posto tentarono di salvarlo, ma la furia delle acque trascinò via l'auto, impedendo ai soccorritori di raggiungerlo. Le operazioni di recupero del veicolo sono ora in corso, con il conducente all'interno - che nella telefonata al 112 aveva riferito di essere solo - condotto dalle squadre dei vigili del fuoco del fiume Speleo Alpine e dai sub di Trieste.