La Fiorentina non vince : esonero di Vincenzo Montella imminente

I numeri sono spietati e la situazione didiventa sempre più precaria. Lanon vince da quasi due mesi. L'ultimo successo è arrivato contro il Sassuolo il 30 ottobre, poi 2 pareggi e 5 sconfitte. La panchina di Montella vacilla sempre di più ma guarda il bicchiere mezzo pieno. "

“Se ci sarò anche alla ripresa del campionato? Non lo so” dichiara ai microfoni di Sky. “Ma se non è stato fatto nulla finora è perché sto lavorando in un certo modo. Io ho sempre la stessa voglia e i giocatori nelle difficoltà hanno risposto, evidentemente pensano che la guida sia giusta e questo mi riempie di orgoglio. Resto convinto che la classifica non sia in linea con quanto mostrato sul campo e va detto che è successo di tutto, abbiamo attenuanti non da poco. Non dobbiamo limitarci a guardare i numeri. Io credo si possa fare di più anche con gli stessi giocatori, siamo competitivi e possiamo avere una classifica migliore”.

L’esonero sembra imminente, Daniele Pradé lascia intendere che l’esonero potrebbe essere questione di ore. “Il momento è difficilissimo, non ci aspettavamo di trovarci in una situazione simile. Non c’è fretta, la squadra riprende il 29 e c’è la sosta, così potremo fare tutte le valutazioni del caso. Il presidente ha detto che vuole riflettere perché non ha mai mandato via nessuno, ma sa che siamo in un momento di difficoltà. Dobbiamo prendere la decisione migliore per noi e per i tifosi a cui ho chiesto la pazienza, ma la pazienza ha un limite. Se ci sarà da fare qualcosa sul mercato, lo faremo. Un eventuale successore di Montella? Non faccio nomi in questo momento”.