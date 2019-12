Fiorentina Roma live : Ecco dove vedere la partita in diretta TV e in streaming

Diciassettesimo giorno di Serie A:venerdì sera. La partita è in programma stasera alle 20.45 e sarà visibile su. La Fiorentina-Roma, una partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, si giocherà questa sera alle 20.45. La Fiorentina nel turno precedente ha fermato la gara dell'Inter, guadagnando un punto prezioso nella fase di recupero. La Roma viene dalla brillante vittoria casalinga contro la Spal. Alla Fiorentina non è nella lista Chiesa, bloccato da un livido alla caviglia: in avanti ci saranno Boateng e Vlahovic, quest'ultimo che tornerà da un gol contro l'Inter in pochi minuti di recupero. Castrovilli ha recuperato, che giocherà a centrocampo con Pulgar e uno tra Badelj e Benassi. Sul lato giallorosso, recuperato Smalling, che dovrebbe iniziare al centro della difesa insieme a Mancini. L'attaccante Dzeko sarà supportato da Zaniolo, Pellegrini e Perotti, quest'ultimo leggermente più avanti dell'armeno Mkhitaryan; Scheda elettorale Spinazzola-Florenzi per il ruolo di terzino destro.





Fiorentina-Roma è un'esclusiva di Sky Sport. Stasera sarà possibile vedere la partita in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, canale 202 e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, Live Streaming sarà disponibile per visualizzare i programmi Sky su PC e dispositivi mobili. La partita può essere vista anche in streaming su Now TV, il servizio di streaming live e su richiesta di Sky che ti consente di vedere il meglio della programmazione sportiva semplicemente acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.