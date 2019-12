Ho vinto io... Francesca Manzini in ospedale per un piccolo male

Francesca Manzini, ex concorrente di, ricoverata in ospedale. Qualche giorno fa, in un breve video sui social media, aveva fatto sapere che avrebbe subito un'operazione, e oggi ha informato i fan che tutto è andato bene con un sorriso e una forma che sembra già abbagliante : «».

L'ex concorrente di Amici Celebrities ha voluto inviare un messaggio positivo, anche se non ha specificato i suoi problemi di salute, ha suggerito che l'intervento avrebbe potuto salvarle la vita, supportato dall'uso dell'hashtag #survivor. Molti messaggi di supporto a Manzini, compresi quelli di molti personaggi famosi come Diana Del Bufalo, Stash e Marcello Sacchetta. Nel video prima dell'intervento aveva chiarito : «Il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni... Pensate solo a ciò che è necessario pensare e solo quando si presenta la necessità di farlo»