Milano, il piccolo morto a scuola: due maestre e una bidella indagate per omicidio colposo

Due insegnanti e un custode sono stati indagati dalla procura di Milano con l'accusa diper la morte delcaduto il 18 ottobre scorso dal secondo piano nella tromba delle scale della scuola "" in Via Goffredo da Bussero. Per la procura i sospetti - l'insegnante permanente, l'insegnante di sostegno e il custode - sono responsabili di omicidio colposo per. Il bambino, che avrebbe compiuto 6 anni a dicembre, invece di tornare in classe - dopo essere stato mandato in bagno - ha usato una sedia con ruote, già presente nel corridoio, per salire sul corrimano e quando ha visto una classe al piano inferiore che stava lasciando l'aula si incuriosì, si sporse troppo e finì per perdere l'equilibrio.

Il bambino che era caduto da un'altezza di oltre 11 metri era stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Niguarda dove morì quattro giorni dopo. Il piccolo non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala, se non fosse salito sulla sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. È il risultato di un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell'indagine per omicidio colposo del pm Letizia Mocciaro.

I due insegnanti (la 47enne insegnante di supporto e la 42enne) e il 58enne assistente scolastico della scuola sono stati interrogati nei giorni scorsi nell'indagine coordinata dalla procura di Milano per l'ipotesi di omicidio colposo per omessa supervisione. Tra le altre cose, altre registrazioni non sono escluse in seguito nel registro degli indagati, dopo altre analisi di leggi e regolamenti che regolano le competenze in materia di vigilanza. La registrazione per le tre donne, in sostanza, si basa sul fatto che tutte e tre dovevano vegliare sul piccolo che andava in bagno quella mattina e quando tornò in classe si arrampicò su una sedia con le ruote (da quelle dell'ufficio ), si chinò sul parapetto della tromba delle scale, incuriosito dal passaggio di una classe che stava tornando dalla palestra e cadde per 10 metri.

In pratica, gli insegnanti, secondo le indagini, hanno perso di vista il bimbo che aveva chiesto di andare in bagno, dando per scontato che il custode, che era già impegnato a supervisionare altri due studenti che erano andati in bagno. Gli insegnanti e il collaboratore, ascoltati dagli investigatori, hanno confermato, in sostanza, questa ricostruzione e uno dei due insegnanti ha chiarito che il bambino aveva chiesto per la prima volta di uscire per andare in bagno e poi gli era stato concesso permesso di andare alla seconda richiesta, dopo una decina di minuti. Nell'inchiesta, il pubblico ministero ha anche effettuato un esperimento giudiziario a novembre con un burattino per ricostruire l'esatta dinamica della caduta.