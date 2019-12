Le strappa l'orecchio a morsi: la violenza del fidanzato

Non mi sono reso conto, non volevo farle del male

Non sarei mai dovuta tornare con lui

Denunciate, non state in silenzio

in ragione della pericolosità sociale dell’indagato

", ha detto al giudice per le indagini preliminari. Ma il giovane 32enne di Gubbio, accusato di gravi lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona, è stato condannato a quattro anni di prigione e a 20.000 euro provvisori. A novembre 2018 hastrappandole quasi tutto l'orecchio.La feroce aggressione aveva avuto luogo a, un luogo noto per i commercianti di Saludecio in provincia di. I due innamorati erano nella vasca idromassaggio privata del club quando l'ha attaccata. Come ricorda il, le grida della donna attirarono l'attenzione degli altri clienti e del proprietario. Quando arrivarono nella stanza, avevano trovato la ragazza con un fazzoletto premuto all'orecchio destro: il suo fidanzato l'aveva morsa con forza, staccando una parte dell'orecchio. Subito dopo il ragazzo era fuggito.La ragazza, sotto shock, fu accompagnata al pronto soccorso e sottoposta a una prima delicata operazione. Nel frattempo, la polizia aveva iniziato a dare la caccia al ragazzo, un macellaio in un supermercato, fino a quando non lo arrestarono e lo portarono in prigione. La giovane, poco prima, lo aveva denunciato perma i due si erano riavvicinati. Lei aveva deciso di dargli una seconda possibilità, poi l'aggressione. In un primo momento la ragazza aveva cercato di proteggere il fidanzato, per poi cambiare idea. "", aveva dichiarato. Poi lo sfogo su Facebook con un''immagine della benda che le copriva l'orecchio: "".", ha dichiarato il macellaio, conpenali per lesioni personali e per reati legati al traffico di droga, davanti al giudice per le indagini preliminari. A farlo infuriare, secondo la sua testimonianza, era stata la: la fidanzata lo avrebbe provocato dicendogli che si sarebbe cercata un altro uomo. Così si era scagliato su di lei, mordendole con forza l'orecchio. Ma il giudice non ha creduto alla sua versione e aveva respinto ogni richiesta di misura alternativa al carcere, "". Infine, al termine del rito abbreviato, la sentenza di condanna che ha escluso l’aggravante dei futili motivi, mentre è stata riconosciuta quella dello: quattro anni di reclusione e 20 mila euro di provvisionale.