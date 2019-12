Corleone, la piccola Miriam nasce morta : Si poteva salvare?

dopo una gravidanza che è finita senza problemi. Dramma adove i genitori dellasono disperati dopo la morte del neonato, avvenuta lo scorso 14 dicembre all'ospedale cittadino. L'autopsia era già stata eseguita sul corpo della bambina e la Procura di Termini Imerese decise di aprire un'indagine per chiarire cosa fosse successo. "", dicono i genitori della piccola Miriam, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 29 anni.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il bambino era perfettamente sano, ma qualcosa è andato storto ed è morto. La data della presunta nascita era fissata al 6 dicembre, ma la madre non aveva sintomi, quindi su consiglio dei medici dell'ospedale di Corleone si presentò nel reparto a giorni alterni per i controlli rituali, l'ultimo dei quali ebbe luogo il 12 dicembre, solo quattro giorni prima della tragedia. In quell'occasione un dottore rassicurò la coppia di genitori che non avrebbero dovuto preoccuparsi di nulla. Quindi, sabato 14 dicembre, è stato annunciato loro che avrebbero potuto finalmente accogliere il bambino quel giorno. Ma durante l'esecuzione della traccia cardiotocografica, gli operatori sanitari hanno notato che il feto non aveva più battiti cardiaci. L'ecografia ha infatti confermato il dramma: è stata una morte endouterina fetale.

La giovane madre fu immediatamente ricoverata in ospedale e la sua nascita fu indotta. Alle 20:30 Miriam è venuta nel mondo morta. I carabinieri arrivarono immediatamente, chiamati dallo staff interno. I militari, che poi hanno confiscato tutta la documentazione clinica, hanno invitato suo padre a presentare un reclamo formale, che ha fatto il giorno successivo alla stazione locale. Così la Procura di Termini Imerese, con il Pubblico Ministero Annadomenica Gallucci, ha avviato uncon relative iscrizioni nel registro degli indagati: i nomi degli investigatori sanitari indagati non sono ancora stati comunicati alle parti offese .

Il magistrato ha quindi ordinato l'autopsia sul corpo del feto, che è stata effettuata in questi giorni presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo e che dovrebbe aiutare gli investigatori a rispondere ad alcune domande sulla morte di Miriam, in particolare deve essere verificato se la decisione di non procedere con un taglio cesareo nonostante abbia raggiunto la 42a settimana di gestazione ha influenzato la situazione di sofferenza fetale. L'esame autoptico ha tuttavia già confermato che la piccola era sana e molto grande: il feto pesava quattro chili e mezzo ed è per questo che ha avuto difficoltà a nascere spontaneamente.