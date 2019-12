Kim Kardashian è stata accusata di razzismo per la sua blackface

blackface

È l'illuminazione che la rende più scura in questa specifica immagine", ha detto a Page Six una fonte vicina alla Kardashian, che si trovava sul set al momento dello shooting. “Ci sono più copertine e immagini di questo servizio in cui l'illuminazione sembra più naturale…. Ma alla gente riesce facile e veloce trovare solo il brutto delle cose, anche quando non ha il quadro completo e dimentica che Kim è di origini armene

un'illuminazione sbagliata

Sono state avanzate pesanti accuse per, accusata di aver posato per la copertina della rivista, rendendo il suo viso più scuro di quello che è in realtà. La regina di, infatti, è un'armena di origine e non può avere la carnagione di una donna afroamericana, mentre nella scena, con un abitino nero sexy di Thierry Mugler e grandi capelli in stile anni '60 come le dive di soul e jazz dell'epoca, sembra essere una donna di colore. Poiché al momento non lo ha mai fatto, non è noto, ovviamente per una come lei, sposata anche con un afroamericano, il, è una grave caduta di stile che rasenta ile l'appropriazione culturale.Le accuse di "" di posare per la copertina della rivista la colpiscono senza pietà. Gli afroamericani non dimenticano quando, nel secolo scorso, per rappresentare un uomo di colore, i bianchi erano usati in film o cabaret con la pelle annerita da speciali accorgimenti e un'enorme bocca bianca, oltre a uno strano accento e una dizione imperfetta, per enfatizzare e deridere il loro supposta inferiorità. All'epoca quella era l'immagine che volevamo dare ai neri, ma oggi un bianco che osa farsi un "" è considerato un insulto molto serio dalla comunità. Solo un nero può interpretare un nero, quindi il volto nero dista facendo molto discutere.Una fonte va lei vicina, come riporta Page Six , ha negato le accuse di "" o che la ricca imprenditrice social stesse intenzionalmente cercando di apparire come una donna di colore. "". Ma le sue parole non hanno placato l'ira dei fan che poco credono a "" sul set della foto.