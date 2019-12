Scuolabus con a bordo bimbi dell'asilo si ribalta per evitare un cervo

Un minibus utilizzato comesi è rovesciato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, in via Montelungo a Pianoro, nella zona di Pieve del Pino, in provincia di Bologna. A bordo c'erano l'autista edi quattro e cinque anni che frequentavano l'asilo privato "" di. A causare l'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche sarebbe stato un cervo che attraversava la strada e l'autista ha cercato di evitarlo. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 15:00, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia San Lazzaro e della stazione di Pianoro sono intervenuti sul posto per proteggere i bambini e liberare la carreggiata, oltre ai 118 soccorritori.

Delle persone a bordo nessuno è rimasto gravemente ferito, ma sei dei sette bambini sono stati portati in ospedale per ulteriori controlli. Due all'ospedale Sant'Orsola e quattro all'ospedale Maggiore. Era la stessa autista del minibus, una donna, che riuscì a uscire dalla macchina e liberò i bambini uno ad uno, che si sarebbero appesi a testa in giù grazie alle cinture allacciate. Alcuni genitori sul luogo dell'incidente, spaventati dall'accaduto. I carabinieri della Radiomobile di San Lazzaro e la stazione di Pianoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.