Senza vestiti per strada danneggia le auto in sosta e poi la fa in ambulanza

Unha passeggiato nudo per le strade diin provincia die ha danneggiato le auto parcheggiate in Via San Giuliano. L'uomo, inoltre, doveva presentarsi davanti agli ufficiali della polizia municipale locale nel pomeriggio del 18 dicembre scorso. I cittadini e i residenti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente avvisato la polizia. Non è ancora chiaro se l'uomo fosse in uno stato, tanto meno se avesse avuto un attacco. Tuttavia, gli agenti lo fermarono e lo caricarono su un'ambulanza. Alla fine, quando arrivò in ospedale, fu sottoposto a controlli sanitari obbligatori, ma non mancarono colpi di scena.Una serata da dimenticare quella del 18 dicembre per i cittadini di Via San Giuliano a Marcinare, vicino a Caserta. Un uomo al di fuori dell'UE avrebbe preso una pompa da bicicletta e avrebbe danneggiato la fila di macchine parcheggiate in strada. Quindi, completamente spogliato, avrebbe vagato per il quartiere seminando panico tra i cittadini. I residenti spaventati hanno avvisato la polizia e una pattuglia della polizia cittadina si è precipitata sulla scena. Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini disponibili, sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a caricarlo su un'ambulanza.Non è chiaro se avesse usato sostanze né sono chiare le ragioni del suo gesto. Una volta arrivato in ospedale, tuttavia, il personale medico lo sottopose immediatamente a un. Da quello che apprendiamo, infine, sulla strada per la struttura avrebbe defecato nel 118 rendendolo inutilizzabile. Oltre a non avere vestiti con lui, il giovane non aveva nemmeno un documento di identità. Le sue generalità sono quindi ancora sconosciute.