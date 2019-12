Malena La pugliese su Matteo Renzi... Quel gran rifiuto

, ma tutti la conoscono come "". Un passato tra le fila dele un regalo da star del cinema proibito. Ha esperienza come delegato nazionale e laurea in biochimica. Tuttavia, abbandonò i campi legati ai suoi studi e si dedicò ai film a luci rosse dopo essere stata scoperta e apprezzata dal famoso Rocco Siffredi. Malena in varie occasioni ha ammesso di apprezzareper la sua "", ma anche per il suo "". Tuttavia, ha specificato: "" e ancora: "".

Secondo quanto riportato dalla stessa Malena, riportato da Dagospia, l'ex leader del Partito Democratico e l'ex primo ministro toscano si sono rifiutati di fare una foto. Dopo aver detto di no a un selfie insieme a una delle donne che più anima le fervide passioni di molti italiani, Renzi apparentemente l'ha allontanata dalla sicurezza, sebbene fosse una rappresentante nazionale del PD. La ragione sta nelle scelte lavorative fatte dal Mastromarino. Malena ha anche rivelato che il Partito Democratico le ha chiesto di dimettersi, una proposta che a sua volta ha respinto. Malena non nasconde le sue critiche nemmeno contro il modello educativo italiano. Secondo lei, infatti, le donne del nostro paese, che affermano di essere moderne e all'avanguardia tra gli stati occidentali, sono cresciute con il mito della Vergine.