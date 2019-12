Omicidio Rosboch, Gabriele Defilippi è stato condannato: ecco quanti anni dovrà scontare

Le condanne per l'omicidio di, la 49enne insegnante di Castellamonte, una piccola città di Torino, scomparsa dalla casa in cui ha vissuto con i suoi genitori il 13 gennaio 2016 e ritrovata un mese dopo, a febbraio 19, in unaabbandonata nei boschi di Rivara. I giudici della prima sezione penale della Corte di cassazione hanno confermato lae di 18 anni e nove mesi per il suo amico. Sono state quindi accettate le richieste della vice procura che in udienza ha parlato di "un barbaro omicidio studiato in dettaglio". Gloria Rosboch è scomparsa il 13 gennaio e il suo corpo è stato trovato un mese dopo in una discarica di Rivara. Secondo l'accusa, c'era una truffa dietro l'omicidio.Gabriele Defilippi, suo ex studente, convinse l'insegnante a pagargliin cambio della promessa di una nuova vita in Francia, precisamente sulla Costa Azzurra. La donna ad un certo punto ha chiesto i soldi indietro e finalmente nel 2015 ha presentato unaper frode contro Defilippi, che aveva diversi profili sui social network in cui si è mostrato in vari travestimenti, anche come donna.Quando la donna -- si rese conto che erano parole nel vento, chiese la restituzione della somma. Poco dopo le sue tracce andarono perse. Secondo quanto ricostruito durante le indagini e il processo, Rosboch il giorno della scomparsa, andò volontariamente in auto con Defilippi e Obert. I due probabilmente volevano convincerla a ritirare la denuncia, ma alla fine la donna fu strangolata e poi gettata in una discarica. A consentire la scoperta del corpo fu l'amico di Defilippi, Obert.