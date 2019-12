Brescia Sassuolo live, ecco dove vedere la partita in diretta TV e in streaming

, il recupero della settima giornata di Serie A si giocherà questa sera alle 20.45 allo stadio Rigamonti di Brescia. La partita è stata rinviata lo scorso 4 ottobre in segno di rispetto per la, patrono del Neroverdi. Il Brescia è tornato da due vittorie consecutive consecutive contro Spal e Lecce, mentre il Sassuolo nel turno precedente ha bloccato il Milan a San Siro. A Brescia Alfonso giocherà in porta invece dell'indisponibile Joronen, mentre in avanti la coppia Balotelli-Torregrossa. Tonali in mezzo al campo assistito da Bisoli, Romulo e Spalek. Nel Sassuolo è ancora fuori consiglio: sarà Pegolo a difendere la porta dopo l'eccellente prova a Milano. L'attaccante Caputo sarà supportato da Berardi, Boga e uno tra Traorè e Djuricic.

Brescia-Sassuolo è un’esclusiva di Sky Sport e sarà possibile vedere la partita in diretta a partire dalle 20.45 di oggi su Sky Sport 253. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.