Bullismo: Il piccolo Gabriel Taye di 8 anni subisce un aggressione e si suicida

Ilsta diventando un problema molto serio e le istituzioni, di fronte a questo episodio, dovrebbero iniziare a fare qualcosa per fermarlo. Leaumentano di giorno in giorno. I suicidi, in particolare quelli dei minori, continuano ad aumentare. E questo è il caso di, i suoi genitori lo trovarono senza vita nella sua stanza di casa: il bambino si impiccò dal letto a castello della piccola stanza e aveva solo otto anni. Dietro questa tragica fine, a cui nessuno poteva dare una spiegazione all'inizio, poteva effettivamente esserci una storia di bullismo consumata all'interno delle mura della scuola che frequentava.

Il sistema scolastico pubblico di Cincinnati, nello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti, dove il bambino è andato a scuola, infatti nei giorni scorsi ha annunciato l'esistenza di un video delle telecamere di sorveglianza in cui vediamo che il bambino viene picchiato e lasciato a terra da alcuni bulli. Le immagini si riferiscono a due giorni prima del suicidio del piccola Gabe, come lo chiamavano tutti. Nel video, il bambino viene visto entrare nei servizi igienici mentre i bulli picchiano un altro bambino. Rimane pietrificato di fronte alla scena, quindi anche i bulli lo afferrano e lo picchiano brutalmente fino a lasciarlo stordito a terra. La scuola aveva sempre riferito che il bambino era svenuto in bagno e non aveva mai raccontato nulla ai suoi genitori, anche se si era lamentato del dolore nelle ore precedenti al suicidio.

“Gabe Taye è stato colpito ed è rimasto in stato di incoscienza per sette minuti e mezzo ma la madre non ha mai saputo nulla. Se la scuola le avesse detto cosa gli era accaduto in bagno, lei lo avrebbe portato subito all’ospedale, si sarebbe rivolta a medici professionisti e avrebbe chiamato la polizia“, ha denunciato il legale della madre, chiamando in causa la dirigenza scolastica anche se al momento non è accertata nessuna correlazione tra suicido e l’episodio di bullismo e non ci sono indagati.