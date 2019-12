Bimba morta a Sondrio: i pazienti infastiditi dalle urla della madre

La tragedia si è verificata la mattina di sabato 14 dicembre 2019 e ha causato il caos in ospedale. I commenti delle persone presenti alla vista di unache era sconvolta per la perdita di sua figlia sono sconcertanti. Le cause della morte della piccola di appena 5 mesi non sono ancora chiare, ma potrebbe essere la cosiddetta. La ragazza, di 22 anni, si sarebbe accorta che la piccola aveva difficoltà a respirare e poi sarebbe scesa in strada per chiedere aiuto a suo padre. Una volta arrivati ??in ospedale, i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarla, solo per rendersi conto che non sarebbe rimasto nulla da fare. Il pubblico ministero, immediatamente informato dell'incidente, ha disposto l'esecuzione dell'autopsia sul suo corpo.

La reazione della madre di fronte alla notizia è stata drammatica e manifestata con urla. Queste devono però aver disturbato i presenti all’ospedale, che avrebbero iniziato a rivolgerle parole a sfondo razzista definendola “scimmia” e scambiando le sue grida di dolore per “un rito tribale o satanico”. Avrebbero poi insinuato che, essendo la donna africana, non sarebbe stata così grave la perdita di un figlio perché “tanto ne sfornano uno all’anno”. A raccontare l’episodio è stata una testimone.