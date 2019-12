Le cade lo smartphone nella vasca da bagno: muore folgorata a 10 anni

Unaper folgorazione nella vasca da bagno dopo che ilera caduto nell'acqua. L'episodio si è svolto avicino a, in Francia, intorno alle 19.15 di domenica 15 dicembre 2019. A notare il dramma è stata la madre, che ha trovato il corpo della piccola senza vita. Ha provato a chiamare un'ambulanza ma gli operatori sanitari, arrivati ??sulla scena, non hanno potuto fare altro che verificare la morte. I dettagli delle dinamiche che hanno portato alla morte della bimba dovranno ora essere chiariti. Un'autopsia sembra aver confermato che ciò è stato causato da un. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe messo in carica il suo smartphone vicino alla vasca in cui era immersa.

Il telefono è quindi finito in acqua causando un corto circuito fatale. Se il telefono non fosse stato collegato a una fonte di alimentazione a 220 volt, non sarebbe successo nulla, un esperto ha detto alla stampa francese. Gli abitanti del suo quartiere erano scioccati così come i suoi compagni di scuola, per i quali era stato attivato un help desk psicologico.