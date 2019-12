Beppe Grillo commenta le sardine : Sono un movimento salutare

Beppe Grillo, a Roma conper la conferenza sull'innovazione, ha espresso la sua opinione sul movimento Sardine e sui tre senatori che avevano lasciato il movimento a 5 stelle per trasferirsi nella Lega : “”. Per poi aggiungere: “”.

E sul movimento delle Sardine, ha inoltre affermato: “C’è da tenerle d’occhio. Che non si facciano mettere il cappello da nessuno. È una cosa interessante, sono un movimento salutare...È un movimento che ha capito che in Italia ci sono troppi che vivono come rugbisti nel fango, sporchi e violenti, e loro vogliono fare i tennisti”. Nelle ultime settimane parecchi hanno paragonato il movimento delle Sardine al Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, però, non è della stessa opinione. “No, sono come il Movimento delle origini. Se li incontrerò? Non so, non so chi siano…”.