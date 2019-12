Giuseppe Conte a La7 : Fino a 2.000 euro di bonus per chi pagherà con le carte

«Sappiate, io lo dico a tutti, se non piace il piano anti-evasione cercate di mandarmi a casa. Io lotterò fino all'ultimo giorno», queste le parole del premier Giuseppe Conte a «di martedì» su La7. «Credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti fino a 2mila base come superbonus per i pagamenti digitali. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati». Il premier ha anche sottolineato come consideri «prioritaria l'accelerazione della riforma della Giustizia e della burocrazia, perché siamo sommersi dalla burocrazia».

«Si sta meglio con la destra o con la sinistra? Senza scomodare nessuno mi sento di dire che mi sento più confortevole con questo esecutivo», ha poi risposto Conte. «Destra e sinistra, se parliamo di schematismi novecenteschi, sono un po' superati. È chiaro che in questo contesto si è creata una polarizzazione». Di la c'è la destra e di qua? «Di qua, chiamatelo come volete, è un problema di classificazioni? Centrosinistra, ma questo rimette a vecchie formule», spiega Conte.