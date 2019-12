Omicidio Sacchi : Luca è morto, facciamoci una birra e un panino

La deposizione di, sentito come testimone dai pm di Roma che indagano sull'omicidio del figlio avvenuto davanti a un pub ai Colli Albani lo scorso 23 ottobre : "".

Aggiunge il padre nel verbale che è stato depositato dalla Procura : "Penso che Princi portasse Luca con se per farsi sicurezza. Luca era molto alto, in perfetta forma fisica, inoltre era un patito di arti marziali, ciò non di meno, gli ho sempre insegnato la pazienza e l'autocontrollo". E sulla fidanzata del figlio, dichiara : "Il conto di Luca non era cointestato, ma Anastasiya aveva i codici e poteva operare tranquillamente. Quando Luca è deceduto le abbiamo chiesto i codici, ma lei me ne ha mandato solo alcuni che non funzionavano. Anche quando abbiamo chiesto i codici per l'home banking e la gestione online della casa vacanza ci ha dato codici che non funzionavano. Tant'è che gli abbiamo dovuti cambiare tutti".