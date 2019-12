Detersivo al posto dell'acqua nel bicchiere: il povero Giuseppe muore dopo 10 giorni di agonia

Pensava di bere acqua ma era un detersivo. Così,, un pensionato di 73 anni di Agrigento, finì prima in ospedale e poi morì dopo due settimane di agonia durante le quali i dottori fecero tutto il possibile per tenerlo in vita. È successo all'ospedale Garibaldi di Catania, dove l'uomo era stato trasferito dal San Giovanni di Dio di Agrigento in gravi condizioni dieci giorni prima. Purtroppo il quadro clinico si è ulteriormente deteriorato nelle ultime ore, fino alla morte avvenuta ieri sera.

Tuttavia, gli agenti di Agrigento, guidata dal vice commissario Giovanni Minardi, stanno indagando sulla questione al fine di accertare ed escludere qualsiasi altra ipotesi diversa da quella dell'incidente domestico. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente al pensionato. Secondo gli investigatori, è possibile che l'anziano abbia inavvertitamente bevuto quella sostanza senza accorgersene. Quindi ha accusato tutti i sintomi che hanno portato alla tragedia. Ma il condizionale è ancora d'obbligo mentre tutte le indagini sul caso continuano.