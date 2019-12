La decisione storica di Papa Francesco: abolito il segreto pontificio sugli abusi

La storica decisione disulla questione dellanella Chiesa cattolica: il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali su minori è stato infatti abolito. Bergoglio lo istituì emettendo l'istruzione "", pubblicata il giorno dell'83 ° compleanno del Santo Padre. Nel Rescriptum ex audientia con il quale viene promulgata l'istruzione, l'articolo 1 afferma che "riguardanti l'abuso di minori, di cui nel Motu proprio "" e nelle norme "". Tra gli atti gravi contemplati dalla disposizione vi sono l'atto sessuale forzato dall'abuso di autorità, gli atti sessuali di un minore, ma anche al “”. Resta invece il segreto d'ufficio da rispettare in ogni fase e diretto a tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

Nel testo si legge che "a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa". Il provvedimento riguarda "sia le procedure che si svolgono in sede locale, sia quelle che hanno luogo a Roma, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede". L'Istruzione del Papa stabilisce, infine, che "il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo alle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili". Questo significa che i magistrati civili di altri paesi possono finalmente avere accesso ai documenti canonici. Tra i cambiamenti previsti, il limite al di sotto del quale l'abuso è considerato uno dei crimini più gravi è stato elevato da 14 a 18 anni, e ai laici viene anche data la possibilità di agire come avvocato. Rimane il segreto della confessione.