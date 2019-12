Esce in cortile e le cade addosso un divano : fratture su tutto il corpo

Un semplice gesto come quello disotto casa è costato molto caro a una ragazza britannica di trenta anni di Aberdeeen, nel nord-est della Scozia. Proprio mentre apriva il cestino fuori casa, un interoche qualcuno aveva appena gettato di sopra senza nemmeno guardare fuori. È la brutta esperienza che è accaduta anelle ultime settimane, finita in ospedale con. La giovane donna era distratta perché era al telefono con il suo ragazzo mentre trasportava della spazzatura fuori casa prima di uscire a pranzo. Tuttavia, dall'alto nessuno pensava di avvertire che un grande divano a tre posti stava per cadere nel cortile. Non solo, nessuno si presentò all'ora successiva e la donna rimase sempre sola a terra senza la possibilità di muoversi.

L'allarme è scattato solo quando il ragazzo ha provato a contattarla senza successo e si è reso conto che era successo qualcosa. Nel frattempo, per fortuna, qualcuno aveva sentito le urla della donna ed era venuto ad aiutarla e chiamare un medico. "Ho dovuto dire agli operatori tre volte che un divano le era caduto addosso perché non potevano crederci", ha detto ai media locali. La ragazza è stata infine portata in ospedale dove è stata ricoverata e sottoposta a varie procedure chirurgiche. Ha subito diverse fratture degli arti e anche una frattura delle vertebre e, oltre a una lunga degenza ospedaliera durante la quale verrà operata più volte, dovrà anche sottoporsi a diverse settimane di riabilitazione. Per l'incidente, due uomini, di 31 e 26 anni, sono accusati di aver buttato giù il divano per sbarazzarsene.